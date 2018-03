L'esultanza di Del Toro

La reazione del regista messicano Guillermo del Toro nel ricevere l'Oscar per la sua pellicola "La Forma dell'acqua". Il film in totale ha vinto ben 4 statuette: quella per il miglior film, miglior regia, scenografia e colonna sonora originale. (© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)