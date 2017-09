6 settembre

USA tra acqua e fuoco

Una dura battaglia quella che stanno combattendo i pompieri contro il fuoco. L'incendio sta devastando le coste del fiume Columbia nello stato di Washington. In questi giorni gli Stati Uniti stanno combattendo anche contro l'acqua. Dopo l'uragano Harvey, anche Irma sta per abbattersi sulle coste statunitensi. (© Tristan Fortsch/KATU-TV via AP)