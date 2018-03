Nascita inedita di 3 opossum

Almeno tre piccoli opossum sono nati due settimane fa a Cernier (NE) durante l'esposizione "Animaux Mystérieux". Secondo il proprietario, è un fatto inedito in Svizzera, in quanto non vi sono altre persone nella Confederazione che possiedono questi marsupiali. (© KEYSTONE/Laurent Gillieron)