8 febbraio

Accensione ad alta quota

Il campione svizzero di sci Pirmin Zurbriggen ha acceso ieri la torcia in supporto alla candidatura di Sion per i Giochi invernali del 2026. Ciò è accaduto in un luogo simbolo del Vallese: il Matterhorn, a ben 4478 metri. L'evento è stato organizzato dal presidente del FC Sion, Christian Costantin. (© KEYSTONE/Valentin Flauraud)