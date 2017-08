Un originale osservatorio in Kenya

I residenti di Mathare, in Kenya, osservano i sostenitori di Raila Odinga protestare per le vie della Città contro il voto nelle elezioni generali nel Paese che, secondo i primi dati dello scrutinio ancora parziali, indicano il presidente uscente Uhuru Keniatta in vantaggio al 54% sullo sfidante, Odinga, appunto. (© EPA/KABIR DHANJI)