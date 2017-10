Il Piano Direttore e quel concetto di "centripeto"

È in fase conclusiva la consultazione cantonale di revisione del Piano Direttore cantonale (19 ottobre). Lunedì sera a Lugano Villa Saroli, su invito della Federazione degli architetti svizzeri (FAS), il responsabile del PD arch. Felicioni ha relazionato sul tema davanti a circa 25 addetti ai lavori.

Prima dice che in effetti il Cantone Ticino non deve prendere misure di ridurre le zone edificabili! Poi elenca tutta una serie di misure che obbligheranno i Comuni a rivedere i loro Piani regolatori. Non ho ben capito. Poi sento che una delle linee di azione possa per la forza "centripeda". Centripeda per il 14% di territorio ove sono concentrate tutte le attività, 95% della popolazione e attività! Ma concerne anche il restante 86% di territorio che avrebbe bisogno di una determinata e incisiva forza "centrifuga"? Ma qui nessuna indicazione certa, risposta: vi sono altre politiche e piani per le regioni marginali e di montagna! Ma quanti Piani Direttori ha questo minuscolo e montagnoso Cantone?

Resto sconcertato di aver sentito quel concetto di "centripeto". Quel "centripeto" usato in modo generalizzato non mi piace e foriero di possibili risvolti politici poco edificanti. Sinonimo di ulteriori accentramenti? Di scaricare periferie e Valli? Che EconomieSuisse e il suo concetto (chiudiamo le Valli e compriamo ai "due gatti" un appartamento in Città, costa meno), sta facendo proseliti anche in Ticino? Nel Cantone prevalente montano? Sono un po' preoccupato. Si è parlato opportunamente di qualità architettonica e nella pianificazione.

Discutendo dopo la conferenza ci si è chiesti se non necessiti introdurre nella discussione di questa revisione del PD il concetto "dell'architetto cantonale". Proposta recentemente frettolosamente accantonata dal nostro Governo.

Comuni, Associazioni di categoria, Enti regionali di sviluppo leggete bene il documento che vi è sottoposto e reagite a questa consultazione assai problematica, la consultazione scade il 19 ottobre!

(Germano Mattei, MontagnaViva)