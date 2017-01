Sì a una migliore gestione delle strade nazionali

Il primo appuntamento del 2017 per quanto attiene le votazioni popolari, quello del 12 febbraio sul FOSTRA, sarà fondamentale nell’attuale contesto svizzero di gestione delle infrastrutture di collegamento necessarie per lo spostamento di persone e merci. Infatti, dopo il via libera popolare concesso nel 2014 al Fondo per il finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (sostenuto a suo tempo anche dalla Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino), ora è il turno del fondo gemello per il finanziamento delle strutture stradali, con la creazione del FOSTRA (Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato). Un tassello fondamentale che completerà il quadro della mobilità definendone, sul medio e lungo termine, la base legislativa per finanziare la pianificazione, la realizzazione e la manutenzione della rete delle strade nazionali. Un “Sì” alle urne contribuirebbe allo sviluppo sostenibile della mobilità in Svizzera, puntando sulla complementarietà tra la strada e la ferrovia in ossequio a quella che è la politica dei trasporti perseguita da tempo dalle nostre Autorità.

Rispetto al finanziamento attuale, i vantaggi del nuovo FOSTRA sono indubbiamente rappresentati da una maggiore flessibilità al fine di pianificare e finanziare meglio i vari interventi per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle strade nazionali, oltre che per la gestione del traffico d’agglomerato. I ricavi provenienti dal supplemento fiscale sugli oli minerali, dalla vignetta autostradale e dall’imposta sugli autoveicoli saranno vincolati al FOSTRA, e dunque, in definitiva, si intende accrescere la certezza di programmazione e di realizzazione dei vari investimenti in un contesto di massima trasparenza a livello di finanziamento. Anche l’eventuale aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali, di 4 centesi al litro nel caso in cui le riserve finanziarie dovessero scendere sotto i 500 milioni di franchi (probabilmente non prima del 2019), rientra nel principio di causalità per finanziare le strade da parte di coloro che le usano.

Per quanto riguarda il Cantone Ticino vi sono poi aspetti puntuali a favore del FOSTRA. Il Parlamento federale ha infatti deciso di integrare 400 km di nuove tratte nella rete delle strade nazionali, tra queste anche il collegamento veloce Bellinzona-Locarno e la tratta Stabio-Mendrisio. Un vantaggio immediato sarà quindi che i costi di gestione dei collegamenti attuali saranno assunti dal Fondo. Non bisogna inoltre dimenticare che il FOSTRA servirà pure al finanziamento del traffico d’agglomerato e cioè della mobilità lenta (tram/bus, ecc.). Un aspetto tutt’altro che irrilevante considerata l’attuale emergenza traffico su numerose nostre arterie stradali.

Questi sono alcuni dei motivi per i quali, il prossimo 12 febbraio, sarà importante approvare il nuovo Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.

Ing. Nicola Bagnovini

(Direttore SSIC Sezione Ticino)