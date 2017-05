Cyberattacchi, ecco come difendersi

Dopo l'azione di pirateria che ha colpito ieri tutto il mondo, arrivano i consigli di 'No More Ransom', l'iniziativa nata da Europol, polizia olandese, Kaspersky Lab e Intel Security.

Fare regolarmente un back up dei dati presenti nei propri pc, usare antivirus robusti, e soprattutto tenere aggiornatissimi sempre i software e i sistemi operativi, all'ultima 'release': questi sono i consigli di 'No More Ransom', l'iniziativa nata da Europol, polizia olandese, Kaspersky Lab e Intel Security per prevenire gli attacchi dei cybercriminali che infettano i computer con malware, come quelli avvenuti ieri in tutto il mondo, per chiedere il riscatto, ed assistere le vittime.

Sul sito web del progetto si spiega che un pc infettato è difficile da guarire, per questo va sempre tenuto un back up dei dati. Ma c'è una speranza, che dipende molto dal tipo di malware che si è infiltrato. Per questo, nella homepage c'è anche un software chiamato 'Crypto Scheriff' che individua il tipo di 'virus' preso se si fa un 'upload' di un file infetto. E dà qualche indicazione su cosa fare.

Ma l'attenzione è tutta sulla prevenzione. Prima di tutto, mai fidarsi degli allegati, quindi leggere sempre l'estensione del file ricevuto. Se è un .exe, .vbs o . scr, meglio non aprire se non è si è assolutamente certi di chi l'abbia inviato. Poi bisogna fare attenzione quasi maniacale agli aggiornamenti di tutte le app, software e sistemi operativi, che forniscono protezione dalle ultime versioni dei malware.

(Ats)