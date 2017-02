La NASA: scoperti 7 nuovi mondi

A una distanza di 39 anni luce dalla Terra, attorno alla stella battezzata Trappist-1, orbita un sistema composto da sette pianeti simili al nostro, tre dei quali potrebbero ospitare la vita come la conosciamo. Pianeti, come si dice, «gemelli» della Terra.

La notizia è stata pubblicata su Nature e annunciata pochi minuti fa dalla NASA nel corso di un’attesa conferenza stampa: è una delle scoperte più importanti degli ultimi anni per quanto riguarda le ricerche sugli esopianeti, cioè i pianeti che si trovano al di fuori del nostro sistema solare. Il nuovo gruppo planetario ha il numero più alto di pianeti con dimensioni paragonabili alla Terra mai scoperto finora, e allo stesso tempo il maggior numero di mondi con un’alta probabilità di avere acqua liquida sulla superficie – come laghi e oceani – che potrebbero avere sostenuto la formazione della vita.

Michaël Gillon dello STAR Institute dell’Università di Liegi, Belgio, ha guidato la ricerca di un ampio gruppo di astronomi, che ha lavorato analizzando le osservazioni e i dati raccolti da diversi telescopi come il Very Large Telescope dell’Osservatorio Spaziale Europeo a La Silla (Cile) e lo Spitzer Space Telescope della NASA, in orbita intorno alla Terra per evitare i disturbi e le distorsioni che si hanno osservando il cielo dal suolo attraverso l’atmosfera. I sette pianeti (ma non si esclude che siano di più) orbitano intorno a una stella piccola e più fredda rispetto al Sole – una “nana rossa” – che si chiama TRAPPIST-1 e che si trova a 40 anni luce dalla Terra (significa che un segnale luminoso emesso dalla stella impiega approssimativamente 40 anni per raggiungerci). I sei pianeti più vicini alla stella sono paragonabili per dimensioni e temperatura alla Terra e probabilmente hanno una composizione rocciosa. Del settimo pianeta, più esterno, si hanno meno informazioni. Il “sole” di questo sistema planetario è una vecchia conoscenza: era stato scoperto nel maggio 2016 insieme ai tre pianeti che si trovano nella fascia abitabile. Trappist-1 è una stella nana ultrafredda, ossia meno calda e più piccola del Sole.

L'importanza degli esopianeti

Grazie agli strumenti a terra e nello spazio, come il telescopio spaziale Kepler della NASA, abbiamo confermato la presenza di quasi 3500 pianeti extrasolari, dopo solo vent’anni dalla scoperta del primo, l’esopianeta 51 Pegasi b. Molti esopianeti sono giganti gassosi come Giove e Saturno o ancora più grandi, ma l’interesse principale è ovviamente trovare pianeti simili alla Terra. Simili non solo come massa e dimensioni, ma che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, cioè a una distanza dalla stella principale sufficiente a mantenere l’acqua allo stato liquido. L’acqua liquida è molto importante perché è una delle condizioni primarie per assicurare lo sviluppo della vita, almeno come la conosciamo sul nostro pianeta. Grazie a Kepler conosciamo ormai alcune centinaia di pianeti che in un modo o nell’altro assomigliano alla Terra. Il primo eso-pianeta è stato scoperto nell’ottobre 1995 attorno alla stella «51 Pegasi». Da allora è stato un crescendo e quelli confermati fino al 15 febbraio 2017 sono addirittura 3.577. Buona parte sono stati trovati da Kepler: i candidati che è riuscito a individuare sono 2.900. Finora non si è ancora raccolta alcuna immagine di questi corpi celesti ma la loro presenza è stata rilevata con un sistema molto diffuso e perfezionato negli ultimi anni, attraverso un’osservazione indiretta. Semplificando molto: si osserva una stella e si rilevano i suoi periodici cambiamenti nella luminosità, che si verificano quando un pianeta passa loro davanti (rispetto al punto di osservazione dalla Terra). Sulla base dei cambiamenti della luce e di altri parametri, gli astronomi possono poi ricostruire molte informazioni sui pianeti determinandone le dimensioni, la composizione e la distanza dalla stella di riferimento. Con questa tecnica, Gillon e colleghi hanno determinato che almeno 6 pianeti sui 7 rilevati sono comparabili con la Terra non solo per quanto riguarda la loro dimensione, ma anche per la temperatura sulla loro superficie.

