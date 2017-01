Miglior efficienza e sviluppo sostenibile

L'Azienda Elettrica di Massagno e Paradox Engineering hanno siglato un accordo per lo sviluppo di tecnologie innovative in ambito energetico.

l’Azienda Elettrica di Massagno e Paradox Engineering lavoreranno insieme allo sviluppo di tecnologie innovative per la gestione delle reti di distribuzione dell’energia e la progettazione di nuovi servizi pubblici. A darne notizia le due aziende interessate in un comunicato congiunto.

L’accordo, siglato nei giorni scorsi per un periodo di tre anni, prevede la sperimentazione di nuove soluzioni Smart Grid e Smart City basate sul paradigma dell’Internet degli Oggetti, grazie alle quali migliorare l’efficienza delle infrastrutture esistenti, promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e dare slancio all’economia locale.

AEM e Paradox Engineering stanno sviluppando, d’intesa con SUPSI, un progetto di Smart Grid esteso all’intero territorio di competenza AEM, che verrà completato e reso operativo nei prossimi mesi. Utilizzando la rete implementata da Paradox Engineering, il progetto prevede l’istallazione di contatori intelligenti per raccogliere i dati generati dai dispositivi energivori (boiler, termopompe, ecc.) e inviare comandi per controllarli da remoto. Il sistema faciliterà il bilanciamento della rete elettrica con conseguente diminuzione dei costi di gestione e del prezzo finale per l’utente, ponendo AEM all’avanguardia nel mercato elettrico svizzero grazie alla capacità di proporre un servizio pubblico proiettato nell’era digitale.

La realizzazione della rete per il trasporto dei dati sia a banda stretta, sia a banda larga, interamente basata sulle tecnologie Paradox Engineering, permetterà inoltre l’estensione smart di servizi già in essere, nonchè la progettazione di nuove applicazioni per la gestione delle aree di parcheggio, la videosorveglianza del traffico, la creazione di una rete Wi-Fi pubblica e molti altri, da sviluppare in sinergia con le amministrazioni locali. La progettazione della Smart Urban Network inizierà nel febbraio 2017 con l’obiettivo di renderla operativa entro l’estate.

