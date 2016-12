Montagne colorate per contrastare l'erosione

Non per l'arte ma per la ricerca: ricercatori svizzeri e tedeschi hanno ricoperto con una vernice le pareti rocciose di una gola vicino a Zermatt (VS). Hanno così messo a punto un nuovo metodo per misurare in modo economico l'erosione della roccia. Nelle zone impervie è difficile installare strumenti di misura per monitorare l'asportazione di strati millimetrici di roccia causata dal materiale detritico, scrive oggi in una nota l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL).

Un gruppo di ricercatori del WSL e del centro di ricerca tedesco GFZ di Potsdam hanno elaborato un sistema che permette di visualizzare i processi di erosione nei torrenti di montagna grazie a un semplice metodo di tinteggiatura.

Nella gola del Gorner, vicino a Zermatt, sono state dipinte su una superficie rocciosa di 30 metri per 5, delle strisce trasversali e longitudinali di vernice che sono state fotografate per tre anni a intervalli regolari e da posizioni prestabilite. Queste immagini permettono di osservare il processo di erosione, reso visibile dall'asportazione nel tempo dello strato di vernice.

Il nuovo processo è stato denominato "erosion painting" (in italiano: pittura erosiva). La validità del metodo è stata verificata tramite ripetute scansioni laser. Da queste verifiche è anche emerso che la pittura erosiva permette di rilevare tassi di erosione inferiori al millimetro, che non sono visibili sulle scansioni laser. Il nuovo metodo rappresenta un'alternativa a tecniche molto più complesse ed elaborate, come la fotogrammetria, le stazioni di misurazione di misura fisse, la posa di sensori di misura e gli scanner laser. Come pittura vengono utilizzate esclusivamente vernici di lattice a dispersione, ecologiche e insolubili in acqua, scrive il WSL.

