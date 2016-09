Santinelli: "Il digitale cambia la vita"

di Corrado Bianchi-Porro

Stefano Santinelli, ticinese, 46 anni, dal prossimo ottobre sarà il nuovo presidente-direttore generale di Swisscom Directories.

Ci spiega la sua nuova funzione?

Swisscom si è sviluppata molto in questi ultimi anni nel campo dei servizi informatici. Dai servizi di telecomunicazione in cui il nostro Asset primario era la “rete”, avere la rete, prima fissa e poi mobile, a banda larga, si è poi passati ad offrire del servizi informatici con soluzioni IP, outsourcing, di cloud, di sicurezza e poi ad integrare i due mondi, vale a dire la tecnologia informatica con la tecnologia di telecomunicazione. Questo è quanto facciamo bene oggi, offrendo soluzioni integrate in cui le varie funzioni lavorano di pari passo.

Tutto questo apre un mondo nuovo per le aziende per operare in modo diverso, come può essere ad esempio, lavorare da casa, collaborare in tempo reale, con le informazioni che seguono la persona e non la persona che deve cercare i dati e le informazioni. Insomma: avere dei sistemi “on demand”. Se dunque c’è bisogno di tanto “computing power”, cioè tanta capacità di elaborazione dati, la posso avere proprio quando ne ho bisogno. Dal punto di vista aziendale questo significa ridurre i costi fissi, aumentare la sicurezza e le prestazioni. Stessa cosa per l’archiviazione dati: non devo comperare un archivio a prezzo fisso con un grande investimento, ma posso pagare solo quello che effettivamente uso. Questa è la situazione attuale.

Nel futuro?

Ci siamo accorti che tutta questa informatica, tutta questa comunicazione non può più essere separata dalla missione dei contenuti digitali. Ci siamo dunque sviluppati nel campo della TV dove ci sono soluzioni integrate di comunicazione, informatica e contenuti dal punto di vista del privato. Dal punto di vista delle aziende, tutta questa convergenza di comunicazione e informatica offre delle grandissime opportunità nel campo dei contenuti digitali. Il mercato dell’advertising in Svizzera è di circa 5 miliardi.

La grande opportunità di crescita per il futuro, dopo l’informatica, è infatti nel campo dei media digitali e nei modelli di business digitale che hanno a che fare con questi nuovi modelli di produzione. Dal 1° gennaio di quest’anno abbiamo una divisione a sé, un’area specializzata per sfruttare tutte queste opportunità di crescita nelle aree digitali. In questa digitalizzazione ci sono diverse iniziative, come la digitalizzazione delle piccole e medie aziende (PMI) per aiutare le piccole aziende familiari a essere presenti sul web, ad essere trovate sul web, sui social media oltre che nell’elenco telefonico. Questa è l’azienda che dirigo dal primo di ottobre. Si tratta di una forza lavoro di circa 900 collaboratori.

Parliamo di tecnologia, non solo di novità. C’è stata anche la polemica sulla “tassazione” dei prodotti informatici, con la multa ad Apple per presunta evasione in Europa. Che dire?

Ilcaso di Apple dimostra ancora una volta che viviamo in un’economia molto integrata i cui confini non hanno più alcun valore dal punto di vista dell’uso quotidiano della tecnologia, della sua distribuzione e del business che la contorna. Ci sono tantissime discussioni sull’opportunità e i limiti delle leggi che governano l’e-commerce. Quindi se aliexpress dalla Cina spedisce un prodotto in Svizzera che viene manifatturato a Taiwan: chi deve pagare, quali tasse e dove, in che Stato e quali sono le leggi internazionali che regolano il trasporto delle merci, quali sono le leggi che regolano i valori e i profitti dove emergono? Penso che questa vicenda di Apple sia un po’ un sintomo di quanto la legislazione sia tre passi indietro rispetto all’evoluzione tecnologica, all’integrazione del mondo in cui viviamo e ai relativi modelli di business.

Si arriverà ad un’organizzazione mondiale del commercio capace di dirimere la vicenda?

Si cercherà sempre di definire norme e regolamenti, ma la tecnologia non conosce confini. Poi i prodotti digitali sono molto difficili da controllare e quantificare. Poi è molto difficile anche valutare perché è, in un certo senso, “intangibile”, ha molto a che fare con le emozioni, per cui, come si fa a quantificare il prodotto digitale e il processo di plusvalore? Dove infatti avviene, lo si tassa. Sarà un lavoro impossibile per molti aspetti, per cui anche la regolamentazione sarà sempre molto in ritardo.

Sono soprattutto i giovani a scoprire le innovazioni tecnologiche o anche le persone di una certa età?

Sono soprattutto i giovani che “consumano” in modo digitale, per cui stampa e media ne sono molto impattati, ma anche il mondo della musica, se pensiamo al consumo. Io ho cominciato ad acquistare le cassette quando ero ragazzino, poi sono venuti i CD, poi i DVD e adesso uso lo straming in diretta. Sono dunque i giovani che hanno un’esperienza assolutamente digitale, ma ciò avviene tantissimo anche per le generazioni come la mia, dai 20 ai 50 anni, che utilizzano le tecnologie digitali in maniera selettiva, quindi l’e-commerce per esempio, ma ancora la carta stampata perché si ha questa tradizione di acquistare i libri e leggere il giornale. Quello che si vede è che anche la generazione “Silver” vale a dire 60 anni e più, sta avendo uno sviluppo digitale incredibile. L’e-book cresce più nella generazione delle persone di oltre 60 anni rispetto a quella meno di 15 anni...

