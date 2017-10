Sistemi di assistenza alla guida, questi sconosciuti

Solo uno svizzero su 10 è ben informato in merito alle nuove tecnologie di sicurezza. Forse perché la maggior parte dei conducenti crede di non averne bisogno...

Numerosi automobilisti svizzeri ritengono di guidare meglio della media e che non saranno mai coinvolti in incidenti. Tuttavia solo il 10% degli acquirenti di un veicolo conosce i nuovi sistemi di assistenza alla guida, secondo un sondaggio commissionato dall'Ufficio prevenzione infortuni (upi).

I tre principali sistemi sono l'assistente alla frenata d'emergenza, al mantenimento della corsia e al cambio di quest'ultima, sottolinea l'upi in un comunicato odierno. Qualsiasi automobilista - a prescindere dalla sua abilità ed esperienza - può trarre vantaggio da queste tecnologie di sicurezza, anche se dovessero proteggere semplicemente in caso di errori degli altri utenti della strada, precisa l'upi.

Dal sondaggio è risultato che numerosi intervistati hanno un'idea distorta dell'utilità in materia di sicurezza dei diversi sistemi: molte persone hanno indicato quale sistema favorito quello della regolazione automatica della velocità. Ma - sottolinea l'upi - contrariamente a quello che pensano in tanti, il regolatore della velocità non contribuisce alla sicurezza stradale. Dal punto di vista della prevenzione - puntualizza l'upi - sarebbe preferibile il sistema di assistenza alla frenata d'emergenza.

Queste tecnologie rappresentano un investimento supplementare a volte considerevole. Ma i costi elevati in combinazione con una mancanza di conoscenza dei benefici in materia di sicurezza e di altri vantaggi dei sistemi di assistenza fanno sì che la domanda per questi prodotti risulti debole, indica l'upi.

(Ats)