Solo scooter elettrici per la Posta

Ritirato anche l'ultimo scooter a benzina. Ora tutti i circa 6'300 veicoli per i postini sono elettrici. Risparmiate 600 tonnellate di CO2 all'anno.

La Posta rinuncia definitivamente agli scooter a benzina. I circa 6300 veicoli di distribuzione sono ora tutti elettrici. Ciò permette di risparmiare 600 tonnellate di CO2 all'anno, indica la società in una nota odierna.

L'ultimo veicolo a benzina era usato per recapitare le lettere a Stein (SH). Si trattava dell'ultimo esemplare di circa 70 scooter a motore di questo tipo che circolavano nel 2016 per il recapito delle lettere, precisa il gigante giallo. Inizialmente se ne contavano 7500.

Dall'inizio dell'anno, tutti i veicoli a due e tre ruote per il recapito della posta sono alimentati a batteria con corrente ecologica certificata "naturemade star" proveniente dalla Svizzera. Consumano circa sei volte meno energia rispetto a quelli a benzina. I 6300 scooter della Posta costituiscono il più grande parco di questo tipo in Europa.

L'ultimo scooter a benzina è stato trasferito nel deposito del Museo della comunicazione a Schwarzenburg, presso Berna, come testimonianza del passato. Nella sua nota, la Posta precisa inoltre che sta testando la possibilità di riutilizzare le batterie degli scooter elettrici, non più funzionali dopo sette anni d'impiego. Le batterie saranno reimpiegate come accumulatori di energia statici negli edifici dotati di impianti solari. Un progetto pilota è previsto all'Umwelt Arena di Spreitenbach (AG).

(Ats)