YouTube, addio agli spot pubblicitari lunghi

Dal 2018 YouTube smetterà di mostrare le pubblicità di 30 secondi che non possono essere saltate prima della riproduzione di un video. È l'indiscrezione diffusa dal sito Campaign, che spiega che la piattaforma di Google sostituirà gli annunci 'forzati' da 30 secondi con mini spot da sei secondi, che comunque non sarà possibile ignorare. Rimarranno invece intatte le pubblicità da 20 secondi che non sarà possibile saltare.

La mossa, che potrebbe non piacere agli inserzionisti, potrebbe essere un tentativo di catturare sempre di più l'interesse degli utenti attratti da Facebook, un concorrente sempre più agguerrito. Attualmente, l'unico modo per usare YouTube senza annunci pubblicitari è la sottoscrizione del servizio Youtube Red, che ha comunque un costo di circa dieci dollari al mese.

(Ats)