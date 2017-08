Laura Polli ha finito con il sorriso

Lo si sapeva: questa sarebbe stata l'ultima gara di Laura Polli. E la ticinese l'ha affrontata proprio con il piglio di chi vuole chiudere in bellezza. Non importa tanto il piazzamento (49° posto), ma il modo in cui Laura ha vissuto i 20 km di questa marcia iridata, chiusa in 1h39'05'', il suo migliore risultato stagionale.

La gara è stata vinta dalla cinese Yang (1h26'18''), davanti alla messicana Gonzalez e all'italiana Palmisano. Quarantanovesima per l'appunto la Polli, che ha passato il traguardo con un sorriso che la diceva lunga sulla sua soddisfazione.

(Red)