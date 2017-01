Australian Open, Vögele passa il turno

Agli Australian Open di tennis, Stefanie Vögele ha superato il primo turno battendo per 2-6 6-2 6-3 Kurumi Nara, che nelle quattro sfide precedenti non era mai riuscita a sconfiggere. Al secondo turno dovrà affrontare la statunitense Venus Williams, uscita vincitrice dall'incontro con l'ucraina Kateryna Kozlova per 7-6 (7/5) 7-5.

Non ce l'ha invece fatta l'altra rossocrociata in gara, ossia Viktorija Golubic, che non ha superato il primo turno. È infatti stata battuta a Melbourne dalla ceca Krystina Pliskova per 6-3 2-6 6-4.

(Red)