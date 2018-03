I Tigers ritrovano la via della finale

Il Friborgo Olympic incontrerà in finale il Lugano Tigers che ha battuto in semifinale il Monthey per 74 a 70. Una partita equilibrata all'Elvetico, con i vallesani che hanno saputo trovare una bella rimonta fino a ritrovarsi a soli 2 punti dai ticinesi. Ma i campioni in carica non sono riusciti a destabilizzare i luganesi, che a tre anni dall’ultimo trionfo si ritrovano in finale di Coppa svizzera.

(Red/Ats)