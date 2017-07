Alioski è un giocatore del Leeds

Lo scorso anno aveva trascinato il Lugano sino al terzo posto in campionato e alla qualificazione in Europa League. Ieri invece ha permesso al club bianconero di piazzare uno degli incassi più importanti della sua storia. Ezgjan Alioski è infatti passato al Leeds. Non si è ancora parlato di cifre ufficiali - si sussurra che siamo nell'ordine dei cinque milioni di franchi -, ma l'affare è stato finalmente annunciato ufficialmente dal club inglese.

Un club prestigioso, che ha fatto la storia del calcio britannico - presente la storia del Maledetto United? - e che ora si ripresenta in Championship (la seconda categoria) con grandi ambizioni. Per il Lugano si tratta di una grave perdita, ma una perdita comunque annunciata. Gianni ha salutato i suoi tifosi con un video su Instagram. In bocca al lupo a un giocatore che, in Ticino, ha davvero saputo lasciare un segno.

