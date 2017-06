Alla Svizzera basta la perla di Shaqiri

La nazionale rossocrociata, a Neuchâtel, ha sconfitto in amichevole la Bielorussia per 1 a 0, grazie ad un gol capolavoro di "XS". Ed è la sesta vittoria di fila: un record per quanto riguarda la storia della nostra selezione.

Alla fine è bastato quel tiro di Xhedran Shaqiri. Uno dei suoi. Una perla, un capolavoro. Un gol da cineteca in ogni caso: conclusione leggermente angolata da fuori area, palla nel sette, prima sul palo poi in rete. Era il nono minuto dell'am,ichevole della Maladière di Neuchâtel tra Svizzera e Bielorussia. Da lì sino alla pausa, la selezione di Vlado Petkovic ha dettato il ritmo, ha costruito trame interessanti, ha mostrato insomma buone cose. Poi nella ripresa il ritmo è calato. La Bielorussia non ha mai trovato il modo di impensierire i padroni di casa, e questi ultimi pur provandoci con i vari Mehmedi, Seferovic e ancora Shaqiri, non è più riuscita a ritoccare il risultato.

Poco male: a otto giorni dalla sfida nelle Far Oer per le qualificazioni al Mondiali 2018, la Svizzera ha rinfrancato il morale. E, in particolare, ha riscritto la propria storia: non era infatti mai successo che la nazionale rossocrociata vincesse sei partite di seguito, tra test e sfide ufficiali.

(Red)