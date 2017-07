Anche Rey è passato al Chiasso

Dopo Orlando Urbano e Francesco Russo, anche un terzo “senatore” ha lasciato il Lugano per raggiungere Chiasso. Antoine Rey ha infatti firmato un contratto biennale con il club rossoblù. In un primo tempo sembrava che l’ex capitano bianconero cercasse una meta più esotica, all’estero quindi, approfittandone magari per imparare una lingua, ma per finire ha ripiegato su una soluzione più comoda. Ricordiamo che il 30enne centrocampista vodese è stato a lungo capitano del Lugano.

(Red)