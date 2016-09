Basilea, debutto zoppicante

Il Basilea può dirsi soddisfatto per avere almeno salvato la pelle, ieri all’esordio in Champions League contro i bulgari del Ludogorets. E per “pelle” intendiamo il punticino, frutto del pareggio per 1-1 raggiunto in extremis, all’80’, grazie a un errore del portiere ospite Stoyanov e alla prontezza del sin lì deludente Steffen. Senza questo acuto, la strada per il passaggio del turno sarebbe stata pressoché impossibile. Ora è “soltanto” da considerare in salita, o ancor più in salita. Ma è chiaro che, per sperare di proseguire, specie contro avversari di maggiore spessore – i renani dovranno affrontare Arsenal e PSG –, servirà un cambio di marcia.

Il Basilea dovrà capire che, per affrontare una competizione come la Champions League, non basterà il livello di gioco espresso in Super League, un campionato davvero troppo facile per una realtà ricca come quella rossoblù. In Europa però gli affari si complicano, anche di fronte a squadre considerate di bassa fascia. Offensivamente, ieri il Basilea si è mostrato troppo leggero. Un paradosso, se consideriamo i 24 gol già realizzati nei sette incontri iniziali di campionato. Ma Janko (poi infortunatosi) e Bjarnason hanno mostrato qualche limite tecnico di troppo, mentre Delgado e Zuffi hanno pagato qualcosa fisicamente. Insomma, troppo poco.

L’azione da cui è nato l’1-0 dei bulgari è stata esemplare, in questo senso. Lanciato da Delgado, Bjarnason ha sprecato una buona occasione, trasformatasi in ripartenza ospite. Un contropiede che ha visto i basilesi sbilanciati, con Balanta assente e con Suchy facilmente superato da Cafu, che ha poi battuto Vaclik. Il Ludogorets non è magari completo quanto il Basilea, ma ha giocatori capaci di quella impertinenza che ieri è mancata ai padroni di casa. Per Urs Fischer, tanto lavoro da fare. E il tempo stringe, visto che il 28 settembre i suoi uomini saranno ospiti dell’Arsenal a Londra. Gli inglesi ieri hanno pareggiato a loro volta a Parigi, sempre per 1-1.

