Bologna: sondaggio con Vlado

Il titolo principale, a pagina 14 de “Il corriere dello sport” di oggi, recita così: «Se Donadoni va via ipotesi Petkovic». Poi all’interno del pezzo si parla di «un contatto reale, concreto, con Vlado Petkovic (…). Il Bologna ha fatto un sondaggio perlustrativo, come chi intende cautelarsi, nel caso che il piano stabilito – la conferma di Donadoni – dovesse in qualche modo saltare. Niente di definitivo: un contatto, per sondare l’eventuale disponibilità del CT svizzero e del suo vice, Antonio Manicone». Visto il cammino della nazionale rossocrociata, che procede spedita verso i Mondiali di Russia (quattro vittorie nelle prime quattro partite di qualificazione!), sembra proprio fantacalcio. E lo stesso Roberto Donadoni sarebbe orientato al rinnovo.

Abbiamo anche chiesto lumi presso la federazione svizzera. Marco Von Ah, responsabile stampa, è stato avvertito della pubblicazione dell’articolo sul quotidiano italiano dallo stesso Petkovic in tarda mattinata. Ebbene, Vlado molto chiaramente ha sottolineato come fossero soltanto speculazioni: vuole rimanere concentrato solo sulle qualificazioni ai Mondiali, felice di essere alla guida della nazionale svizzera. Appunto, era solo fantacalcio.

(PAO)