Buon pareggio per l'FC Chiasso

La squadra di Baldo Raineri racimola un buon punto, pareggiando 2-2, in quel di Ginevra. Partita scoppiettante quella contro il Servette, terzo in classifica.

Un punto in trasferta non è da buttare, soprattutto se conquistato a Ginevra, contro il Servette terzo in classifica. Chissà se ha avuto questo pensiero l'allenatore dei rossoblù Baldo Raineri al termine della partita di questa sera, in cui i suoi giocatori hanno pareggiato 2-2 con la squadra ginevrina.

Particolare non da poco, il Chiasso è riuscito a passare in vantaggio, al 7' con Padula e poi a pareggiare, al 66' con Gui, dopo aver subito la rimonta del Servette, andato a segno al 46' e al 49' con uno scatenato Alphonse.

(Red)