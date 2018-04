Cadono le piccole, vincono le grandi

PASSIONE CALCIO - Come ormai chiaro, per la vittoria finale in Seconda Lega Regionale sarà sfida a due tra Paradiso e Arbedo, vittoriose nel week-end.

di Gianluca Pusterla

Iniziano pian piano a delinearsi le posizioni in classifica nel campionato di Seconda Lega Regionale. Nell’ultimo turno, infatti, si sono imposte le squadre che occupano le prime posizioni, mentre dietro tutto è rimasto pressoché invariato, con le sconfitte di Vallemaggia, Vedeggio, Sementina, Rapid Lugano, Malcantone e Castello. Tutte squadre che non si possono dire tranquille e che oggi sono invischiate nella lotta per non retrocedere. Sono tante, ben 23, le reti realizzate in questo fine settimana, ovvero più di tre reti a partita. Ottimi attacchi o difese che fanno acqua? Un annoso dibattito, a cui facciamo rispondere i nostri lettori.

Non è affatto una novità, ma è sempre più una sfida a due per il titolo di campione del Torneo regionale per eccellenza, con Paradiso e Arbedo distanti appena due punti, vantaggio che non può certo rassicurare il Paradiso. Da qui alla fine non mancheranno le sorprese.

Ma andiamo con ordine nel racconto del film di questo turno. Spicca la bella vittoria dell’Arbedo, che contro il Minusio si è imposto con un rotondo 4-1. In campo non c’è mai stata partita, troppo forti Quaresima e compagni. Non è stato però a guardare il Paradiso, che seppur con qualche apprensione di troppo è riuscito ad avere la meglio di un buon Rapid Lugano. Per mantenere il primato ci è voluta una rete di Michele Coppola a tempo ormai scaduto. Prima, per il Paradiso orfano dell’infortunato Iaconis, ci aveva pensato il solito Pain, la cui rete era stata resa vana dal pareggio del leader della classifica marcatori Ejmen Islamaj.

Il Gambarogno/Contone, invece, dopo un avvio di 2018 non certo entusiasmante, si è rilanciato contro il Castello. Grazie a un avvio shock i padroni di casa hanno ipotecato il successo nei primi 45 minuti di gioco (3-0 il risultato finale). Anche in questo caso è stato decisivo uno che la porta la vede con facilità, Nikola Simunovacki, autore di una doppietta, a cui ha fatto eco Andrà Barros Dos Santos. Dal canto suo il Cadenazzo ha superato un Malcantone reduce da una buona striscia di risultati positivi. Con la vittoria (2-1) i sopracenerini consolidano il terzo posto in solitaria.

Destino simile per due squadre del Mendrisiotto - Balerna e Morbio - appaiate con lo stesso numero di punti (29). Il Morbio ha sconfitto il Vedeggio in un match davvero appassionante. Il Vedeggio di mister Gatti è passato in vantaggio, ma si è fatto rimontare. I luganesi nel recupero hanno trovato la rete del meritato pareggio, ma qualche giro di lancetta più tardi è giunta la rete beffa con cui il Morbio ha vinto l’incontro.

Come detto pure il Balerna ha acciuffato la posta piena, regolando il Sementina. Di Fiore e Alaimo le reti dei balernitani, con Staropoli che nel finale ha messo a segno la più classica delle reti della bandiera. Andrea Alaimo si conferma il miglior realizzatore della squadra di Pichierri e in piena lotta per il titolo di capocannoniere del campionato di Seconda. Nell’ultimo incontro di giornata il Losone si è imposto con il minimo scarto al cospetto del Vallemaggia. Una vittoria scaccia crisi, dopo i segnali positivi delle ultime partite.

Se Paradiso e Arbedo stanno facendo il vuoto alle loro spalle inanellando tutta una serie di vittorie, non si può dire lo stesso delle squadre che occupano gli ultimi posti, che in questo week end hanno girato... a vuoto. Sei squadre rischiano il posto nella categoria e nel prossimo turno si giocherà un Vedeggio-Vallemaggia in cui nessuna delle due squadre può permettersi il lusso di sbagliare. Il programma prevede sfide molto interessanti anche davanti, con partite che potranno rivelarsi decisive per assegnare lo scettro di campione. Il Paradiso capolista affronterà infatti il Minusio, squadra che nelle ultime settimane ha mostrato grandi cose. Turno molto ostico pure per l’Arbedo, che dovrà vedersela con il Cadenazzo terzo in classifica. Gli equilibri, quindi, possono cambiare.