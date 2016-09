Che bel Lugano! San Gallo affondato

Prestazione da incorniciare, per il Lugano di Andrea Manzo. A San Gallo, i bianconeri - in maglia bianca e rossa, ad onor del vero - si sono imposti per 2-0 dominando la contesa dall'inizio alla fine, trascinato dal solito Alioski, il migliore in campo. Proprio il biondo nazionale macedone ha aperto le marcature al 6', con un tiro che - deviato da un difensore sangallese - ha beffato Lopar dalla distanza e che gli vale il quinto (!) gol in sette giornate di campionato. I padroni di casa hanno provato a rispondere con Tafer al 31', ma Salvi si è fatto trovare pronto. E in compenso è arrivato il raddoppio bianconero, all'inizio della ripresa, con Aguirre (alla prima da titolare). Nel finale di partita sarebbe potuto arrivare pure il 3-0, ma il tentativo di Piccinocchi è finito sulla traversa. Poco male, il Lugano ora è addirittura quinto in classifica.

(Red)