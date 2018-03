"Che orgoglio aver esordito con il Lugano!"

di Gianluca Pusterla

Le formazioni di Seconda Lega Interregionale hanno ancora qualche giorno per ultimare la preparazione atletica. In un campionato con ben quattro squadre ticinesi (ai nastri di partenza c’era pure il Locarno, che non giocherà nel ritorno a causa del fallimento) il Taverne ha vissuto un’andata tra alti e bassi e oggi occupa il settimo posto in classifica (mutata dopo, appunto, l’abbandono forzato del Locarno). Ne abbiamo approfittato per fare una chiacchierata con il centrocampista Erwin Blattner.

Blattner, 24 anni luganese, attualmente è supplente di educazione fisica. A novembre dello scorso anno ha ottenuto la laurea e adesso spera di poter svolgere al più presto l’abilitazione per diventare a tutti gli effetti maestro.

L’estroso centrocampista che gioca con il numero dieci sulle spalle ci spiega che il calcio, per lui, è una grande passione, che possiede fin da bambino. «Oggi è un grande divertimento, la squadra per me è un gruppo di amici, una sorta di seconda famiglia con cui mi piace stare e condividere un percorso».

Per il girone di ritorno Blattner auspica di vincere il più possibile con il Taverne e cercare, se possibile, di “disturbare” le squadre davanti. «La stagione non è iniziata benissimo, complice anche un rinnovamento della rosa, ma poi ci siamo ripresi. Adesso i punti di distacco dalla prima sono tanti ma, come detto, vogliamo avvicinarci e sperare che chi ci precede faccia qualche passo falso. In quel caso noi ci siamo...».

E fuori dal campo chi è Erwin Blattner? «Sono abbastanza tranquillo. Abbastanza (ride, ndr). Mi piace divertirmi con i miei amici e uscire. Adoro guardare serie tv e praticare ogni tipo di sport».

Per concludere, qual è il tuo ricordo sportivo più bello? «L’esordio con il Lugano. Ho solo assaggiato la Challange League (3 scampoli di partita, ndr), ma avere questa possibilità è stato bellissimo e ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con grandi giocatori. Inoltre cito con piacere anche le salvezze con la maglia del Team Ticino Under 21. Per ottenere quel traguardo abbiamo sempre dovuto lottare molto e alla fine la gioia era grande».