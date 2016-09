Chiasso ancora battuto in casa

Che beffa, per il Chiasso! I rossoblù di mister Scienza, reduci dal successo in Coppa Svizzera contro il Wohlen, hanno vissuto un rientro infelice in campionato: nella settima giornata di Challenge League, infatti, sono stati superati dallo Xamax per 2-1 con una rete di Gomes all'85'. Anche l'inizio del confronto era parso in salita per i padroni di casa, finiti in svantaggio al 16' con Sejmenovic. Poi però sono cresciuti sino a trovare il pareggio al 32' con Lurati. Nel secondo tempo ancora tanto Xamax, e un po' di Chiasso: peccato, in particolare, per una ghiotta occasione non capitalizzata da Susnjar poco prima del definitivo 2-1 neocastellano. Per il Chiasso si tratta della quarta sconfitta stagionale davanti al pubblico amico. Ora, in classifica i rossoneri hanno agganciato lo Zurigo al comando (ma hanno una partita in più), mentre i ticinesi rimangono a +1 sul Wohlen fanalino di coda (battuto in casa dall'Aarau).

(Red)