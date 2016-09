Chiasso battuto, ma solo di misura

Impresa solo sfiorata, per il Chiasso, al Letzigrund. Nella settima giornata di Challenge League, i ragazzi di Scienza hanno tenuto in scacco la capolista Zurigo per tutto il primo tempo, chiuso sullo 0-0. I ben più blasonati padroni di casa hanno però rotto gli indugi in entrata di ripresa, con Cavusevic al 47', a cui i ticinesi non sono più riusciti a replicare nonostante il rinforzo Susnjar, ex Lugano, alla prima in maglia rossoblù. In classifica, il Chiasso rimane al penultimo posto, a +1 dal fanalino di coda Wohlen. In testa, invece, prosegue la propria marcia lo Zurigo, ancora imbattuto.

(Red)