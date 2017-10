Chiasso beffato nei recuperi

Il Chiasso di Guillermo Abascal ha a lungo cullato il sogno di incamerare un punticino contro il Servette, questa sera al Riva IV. I rossoblù, però, alla fine hanno incassato un'altra beffa - non la prima di questa stagione - venendo infine sconfitti dai granata. I romandi, passati in vantaggio per primi grazie al gol siglato da Alphonse (32'), erano stati in un primo tempo raggiunti dai padroni di casa grazie alla marcatura di Ceesay (39'). Gli svizzero-francesi - terza forza della categoria cadetta - hanno però trovato il modo di passare definitivamente in vantaggio all'ultimo respiro, grazie al guizzo di Cardoso al 93'.

(Red)