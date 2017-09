Chiasso, impresa solo sfiorata col Basilea

Nei sedicesimi di Coppa Svizzera, i ragazzi di Abascal tengono testa ai campioni svizzeri del Basilea per oltre ottanta minuti, prima di soccombere. Decisivo Itten all'83'. Applausi comunque meritati per i rossoblù ticinesi.

Il Chiasso lascia la Coppa Svizzera, sì, ma lo fa a testa altissima. I ragazzi di mister Abascal, infatti, sul campo amico del Riva IV hanno fatto paura nientemeno che al Basilea, pluri-campione svizzero e detentore del trofeo. L'equilibrio è stato spezzato soltanto dal neoentrato Itten, all'83' (ma anche dopo i padroni di casa avrebbero potuto pareggiare in extremis con Said).

Prima del momento decisivo, altri due episodi importanti: al 58' il Basilea è rimasto in dieci per l'espulsione di Balanta, autore di un brutto gesto nei confronti di Belometti. Purtroppo per il Chiasso, anche il ticinese Delli Carri si è fatto espellere, al 71', vanificando quindi la superiorità numerica. Nel finale, poi, la squadra di Abascal è addirittura rimasta in nove complice il secondo giallo sventolato a Said.

Tanto rammarico, dunque, ma anche la consapevolezza che, giocando così, il campionato di Challenge League può essere affrontato con rinnovata fiducia.

(Red)