Chiasso, sconfitta e nuovo partner

Il Chiasso è stato sconfitto al Sous-Ville di Baulmes dal Le Mont per 2-1 - In arrivo un nuovo sostegno finanziario, rappresentato dalla società Starring

Reduce dalla bella vittoria sul Winterthur, il Chiasso oggi è inciampato al Sous-Ville di Baulmes, ospite del Le Mont. I vodesi si sono in effetti imposti per 2-1.

In rete a fine primo tempo con Sessolo, servito dall'ex di turno, Cortelezzi, il Le Mont ha raddoppiato a metà ripresa con Mobulu. La reazione del Chiasso si è fatta attendere. È stato infatti Marzouk (al terzo gol personale in due partite) a riaccendere le speranze rossoblù all'82': troppo tardi per rimediare.

La buona notizia del weekend, per mister Scienza e i suoi ragazzi, arriva quindi da Winterthur, con la sconfitta degli zurighesi, sabato, in casa contro il Servette (4-1). Lo stesso Wohlen, battuto 2-1 oggi nel derby con l'Aarau (in gol anche il ticinese Rossini), resta nel mirino, a soli quattro punti di distanza. Ricordiamo invece che il match tra Sciaffusa e Wil è stato spostato al 1. marzo. Il prossimo impegno dei rossoblù è fissato per domenica prossima, in casa, contro lo Xamax.

La giornata di ieri, per il Chiasso, si è chiusa con l'annuncio dell'arrivo di un nuovo sostegno finanziario: si tratta della società Starring, rappresentata da Giuseppe Samà, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente della SA.

(Red)