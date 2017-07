Chiasso sconfitto in casa dallo Xamax

Prima battuta d'arresto, in Challenge League, per il Chiasso di Guillermo Abascal. I rossoblù, al Riva IV, sono stati sconfitti per 2 a 0 dallo Xamax. Nel primo tempo i padroni di casa si sono fatti valere, eccome, trovando anche la via del gol con Urbano: una rete annullata per una posizione di fuorigioco di Ceesay, coinvolto nella stessa azione.

Lo stesso difensore centrale ex Lugano, Urbano, poco dopo ha però atterrato in area Karlen, provocando un rigore a favore dei neocastellani, i quali con Nuzzolo (38') dagli undici metri ne hanno approfittato per portarsi in vantaggio. Nella ripresa, poi, Tréand (64') ha appesantito il passivo, siglando il 2-0 risultato poi definitivo, e che ha tagliato le gambe ai rossoblù.

In definitiva, una prova generosa da parte del Chiasso, che nell'area avversaria non ha però trovato i giusti spiragli per passare e che alla resa dei conti. E contro una delle principali candidate alla promozione in Super League, la generosità non è bastata.

(Red)