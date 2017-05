Chiasso surclassato dallo Sciaffusa

È durata meno di venti minuti la sfida tra Chiasso e Sciaffusa, andata in scena questa sera al Riva IV. Le espulsioni di Guatelli (6') e Cinquini (17'), con conseguenti reti su rigore di Demhasaj e Facchinetti (intervallate anche dal gol di Mikari) hanno letteralmente tagliato le gambe ai rossoblù, che sotto per 3-0 e ridotti in 9 con ancora oltre settanta minuti da giocare non hanno saputo più reagire. Logiche le conseguenti ulteriori marcature di Mikari (che ha perfezionato la tripletta tra il 59' e il 79') e Tranquilli (69'). Il Chiasso resta dunque all'ottavo posto con 30 punti (due di vantaggio sul Wil ultimo), anche se i sottocenerini sono già salvi in virtù della rinuncia del Le Mont a prendere parte alla prossima Challenge League.

(Red)