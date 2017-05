Coppa al Basilea: sorride il Lugano

La favola del Sion si è chiusa bruscamente questo pomeriggio allo Stade de Genève: i vallesani sono infatti stati battuti per 3-0 dal Basilea in finale.

Il Sion era arrivato in finale di Coppa Svizzera per tredici volte: e tredici volte ne era uscito vincitore. Non questo pomeriggio. No, perché il Basilea ha messo la parola fine alla favola dei vallesani, guastando loro la quattordicesima festa e conquistando il trofeo.

I renani si sono in effetti imposti per 3-0, grazie alle reti di Delgado, Traoré e Lang, trovate nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, ma anche senza ritmo, la squadra di Urs Fischer ha inserito la marcia in più dopo la pausa. Per passare però ci è voluto un errore avversario, in questo caso di Pa Modou. Lo stesso Fischer si congeda così con una doppietta: dopo il campionato, la Coppa - la dodicesima nella storia rossoblù -, un buon modo per eventualmente farsi rimpiangere in futuro (e lo stesso vale per il presidente, Bernhard Heusler).

La vittoria in Coppa del Basilea favorisce di conseguenza anche il Lugano, che può continuare a sperare di qualificarsi direttamente per la fase a gironi della prossima edizione di Europa League. In caso di vittoria ieri del Sion, quel biglietto sarebbe andato proprio ai vallesani; ora invece spetterà alla squadra che saprà chiudere il campionato di Super League al terzo posto della classifica. E al terzo posto, al momento, c'è proprio il Lugano.

(Red)