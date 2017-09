Coppa, il Lugano avanza... col brivido

Il Lugano avanza, in Coppa Svizzera, ma lo fa soffrendo sino all'ultimo. Sul campo del Köniz, formazione di Promotion League, i bianconeri di Pier Tami - reduci dalla sfida di Europa League a Beer Sheva - si sono imposti grazie ad una rete ottenuta nei tempi di recupero, all'ultimo minuti, con una prodezza di Gerndt. Tenuti in scacco per un'ottantina abbondante di minuti, Bottani e compagni hanno rischiato grosso soprattutto all'89', quando un intervento in chiusura di Yao, in area, ha causato un rigore, provvidenzialmente parato da Da Costa, al secondo exploit del genere in quattro giorni.

(Red)