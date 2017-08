Coppa Svizzera, stravittoria del Lugano

I bianconeri hanno sconfitto per 6 a 0 la compagine di Prima Lega del Bassecourt. Passa il turno anche il Chiasso grazie ai supplementari. Battuto invece il Taverne.

Ha preso il via oggi il primo turno di Coppa Svizzera che ha visto impegnate tre squadre ticinesi.

La prima a scendere in campo, alle 16 nel Canton Zurigo, è stata una di Seconda Lega interregionale, ossia il Taverne, che è stato sconfitto nei tempi supplementari dal Basserdorf (Seconda Lega) per 2 a 1. Per i ticinesi è andato a segno Mele, che ha aperto le segnature al 55'. Sul finire della partita, oltre i tempi regolamentari, al 92', è arrivato poi il gol del pareggio, mentre al 123' la rete della vittoria della squadra avversaria.

Ed è andato ai supplementari anche il Chiasso (Challenge League) in casa del Brühl (Promotion League) nel Canton San Gallo alle 16.30, ma poi l'esito della partita è fortunatamente stato diverso. Giunte al 90' sullo 0 a 0, la compagine rossoblu è infatti riuscita a segnare l'1 a 0 in apertura dei tempi supplementari (rete di Farrugia) e a portare poi a casa questo risultato. Il Chiasso si è quindi qualificato per i sedicesimi.

Sono invece bastati i 45' del secondo tempo al Lugano (Super League) nel Giura, alle 18.30, contro la compagine di Prima Lega del Bassecourt per portare a casa la vittoria. 6 a 0 il risultato finale, conquisstto con ben 6 reti (che portano il nome di Junior e Marzouk, che hanno segnato entrambi una doppietta, Manicone e Sabbatini) realizzate tutte, come detto, nel secondo periodo. Sedicesimi dunque anche per i bianconeri.

Domani, per le ticinesi, si completerà il primo turno con gli incontri Wyler - Locarno alle 15 (sfida tra una squadra di Seconda Lega e una di Seconda Lega interregionale) e Gambarogno-Contone - Winterthur alle 16.30 (Seconda Lega).

(Red)