Cornaredo accoglie le famiglie

In occasione della partita in programma sabato 10 febbraio, le donne e i minori di 18 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio di Lugano.

In occasione della partita del 10 febbraio contro il Sion a Cornaredo, le donne e i minori di 18 anni entreranno gratuitamente allo stadio di Cornaredo. Si tratta di un’ottima opportunità per vivere insieme una serata di calcio e sostenere a piena voce la squadra reduce dallo storico successo a Basilea.

Per motivi organizzativi la società comunica in una nota odierna che la promozione è riservata ai settori Spalti, Curva FC Lugano e alla tribuna Monte Brè. I biglietti possono essere ritirati alle casse il giorno della partita o presso il segretariato di FC Lugano in Via Trevano 100 (LU-VE 8:30-12:00 – 14:00 17:00).

(Red)