Cristiano Ronaldo è "The Best"

Accompagnato da Eva Longoria - stella di Desperate Housewives -, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato a Zurigo il nome del miglior giocatore della passata stagione: Cristiano Ronaldo. Non poteva essere che lui, il "The Best". Nel 2016, il portoghese ha vinto gli Europei con la sua nazionale, ma anche Champions League e Mondiale per club con il Real Madrid.

Il premio, per intenderci, è quello che si era soliti chiamare FIFA World Player, prima dell'unificazione con il Pallone d'Oro e quindi di una nuova separazione da esso. Il FIFA The Best ha premiato anche altre figure del calcio, a cominciare dall'allenatore più meritevole. Ebbene, da questa categoria è emerso Claudio Ranieri, reduce dalla gloriosa cavalcata nella Premier con il Leicester. Migliore calciatrice, l'americana Carli Lloyd, mentre miglior allenatrice al femminile la tedesca Silvia Neid. Il gol più bello è invece stato quello del carneade malese Mohd Faiz Subri.

È stato scelto anche l'undici ideale, il seguente: Manuel Neuer (GER/Bayern) - Dani Alves (BRA/Juventus), Gerard Piqué (SP/Barcellona), Sergio Ramos (SP/Real Madrid), Marcelo (BRA/Real Madrid) - Luka Modric (CRO/Real Madrid), Toni Kroos (GER/Real Madrid), Andres Iniesta (SP/Barcellona) - Lionel Messi (ARG/Barcellona), Luis Suarez (URU/Barcellona), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid).

(Red)