È morto il capitano della Fiorentina

Il capitano dei viola Davide Astori è deceduto nella notte. Con 14 presenze in azzurro Davide Astori, 31 anni, è stato trovato morto nella camera dell'albergo "La di Moret" a Udine dove si trovava con la squadra per giocare alla Dacia Arena.

Il difensore probabilmente è deceduto nel sonno, forse per un arresto cardiocircolatorio. La partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata, così come Genoa-Cagliari delle 12.30. Lascia la compagna e la figlia di due anni.

In una nota la società viola conferma la notizia: "La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti".

(Red/Ats)