Ecco come nasceva una squadra di calcio

di Gianni Ballabio

Chiacchierata con Ignazio Bonoli, per tanti anni impegnato politicamente nel suo Comune di Breganzona. Ma prima ancora valido calciatore. Quali al riguardo i suoi primi ricordi?

In gare ufficiali, ho giocato solo nel Breganzona, anzi sono stato tra i fondatori della società. In precedenza c’erano state altre società calcistiche nel nostro Comune. La società, in cui avrei giocato, l’abbiamo fondata nel 1958. Tra i fondatori c’era anche Aldo Crivelli che poi avrebbe giocato nel Lugano in Serie A. Eravamo tutti ragazzi del paese. Era bello, come in una grande famiglia. Dopo aver fondato la società abbiamo iniziato ad allenarci insieme e ricordo che la prima amichevole l’abbiamo disputata sul campo del Ponte Tresa.

Quindi nel 1958 ci siamo iscritti in Quarta Lega e abbiamo iniziato a giocare ufficialmente. Avevamo come allenatore Cornelio Petrini, che sapeva creare il giusto ambiente, darci dei chiari suggerimenti e assegnare a ognuno di noi il ruolo giusto secondo le rispettive caratteristiche. Ovviamente all’inizio, viste la nostra giovane età e la mancanza di esperienza, abbiamo preso anche qualche legnata, che però era un utile insegnamento. Il nostro principale avversario era il Monteggio, il cui capitano era quel Leandro Manfrini, che si sarebbe poi fatto conoscere per il suo impegno in TV. Tra i momenti più belli di quei primi tempi posso ricordare l’ascesa in Terza Lega dopo tre anni di Quarta e un’amichevole con il Lugano di Frosio, terminata con una vittoria di misura dei bianconeri (2-1), mentre il primo tempo si era chiuso in parità sull’1-1.

In quegli anni era pure molto impegnato con gli studi, come li conciliava con il calcio?

Dopo il ginnasio all'Istituto Elvetico, sono stato in Collegio ad Altdorf per apprendere il tedesco e ho conseguito la maturità al Saint-Michel di Friborgo. Quindi sono rimasto nella città della Sarine per gli studi accademici in economia. Conseguii la licenza e in seguito il dottorato. Abbinavo senza problemi calcio e studio. Mi allenavo con la squadra dell'Università e giocavo nella squadra degli studenti ticinesi, che partecipava al campionato universitario. Il nostro allenatore era Sekulic, che mi propose persino di entrare nel Friborgo, che allora militava nella massima categoria.

La proposta mi fece ovviamente piacere, ma l’impegno degli studi e il mio legame al Breganzona non mi permettevano una risposta positiva. Ho giocato nel Breganzona fino a 28 anni. Poi ho lasciato, sia per i miei successivi impegni, sia perché l’ambiente era un po’ cambiato e non c’era più quel bel clima familiare di prima. Con il nuovo allenatore Antonio Panizzolo (ex-portiere del Lugano) si cominciava a puntare più in alto.

Quindi settimanalmente doveva rientrare da Friborgo per le gare di campionato?

Per forza. Il sabato prendevo il treno e poi, poco dopo la fine della partita, vi risalivo, arrivando a Friborgo verso mezzanotte, per essere puntuale il lunedì per i previsti corsi universitari. Era una trasferta che facevo però con grande piacere, perché mi divertivo e quell’attività agonistica mi faceva bene. Era pure una bella occasione per ritrovare i miei famigliari e gli amici della squadra, i cui calciatori erano tutti o quasi ragazzi del paese.

In che ruolo giocava e a quale modello si ispirava?

Solitamente giocavo da mezzala o ala tornante. Mi trovavo bene in quel ruolo e avevo una certa confidenza con il pallone, lo controllavo senza difficoltà. Insomma, come si dice nel gergo, sapevo dargli del tu. Quale modello mi ispiravo a Schiaffino, che fu un regista di grande talento. Dall’Uruguay giunse in Italia negli anni ’50, dove giocò dapprima nel Milan e poi nella Roma. Quale oriundo, vestì pure la maglia della nazionale azzurra. In quegli anni ero un tifoso rossonero.

A volte, visto che ero alto e veloce, l’allenatore mi faceva retrocedere anche in difesa, affidandomi la guardia dell’ala avversaria. Forse ero un po’ troppo leggero, ma col tempo la mia muscolatura è molto migliorata.

Dove giocavate allora?

Non c’era ancora il centro sportivo del Pradello e le gare si svolgevano sul campo di Povrò vicino a Massagno. Dopo alcuni anni abbiamo avuto il nostro campo a Breganzona. Si erano impegnati mio padre e altri amici per la sua realizzazione, lavorando con il trax su un terreno messo a disposizione dal patriziato. Per gli spogliatoi avevano provveduto con dei prefabbricati. In seguito il Comune, di cui ero sindaco, si è impegnato nella costruzione del nuovo centro sportivo: un vero gioiello, dove si possono praticare diversi altri sport oltre al calcio.

Lei ha avuto in seguito un grande impegno politico nel suo Comune.

Sono stato 32 anni in Municipio, di cui 20 quale sindaco. Il calcio mi ha insegnato la positività del gioco di squadra, che ho cercato di applicare nella mia funzione di sindaco, in seno al Municipio. Ho certamente un positivo ricordo anche di quella esperienza, nonostante la fusione con Lugano.

Cosa pensa del grande movimento del cosiddetto calcio minore?

Penso positivamente, mi sembra ovvio. È una valida occasione offerta a tante persone di fare dello sport, i cui riflessi sono molto positivi a diversi livelli. Spenderei inoltre una parola particolarmente positiva per le sezioni allievi che sono sorte un po’ ovunque e che diventano anche una valida scuola educativa e di crescita per tanti ragazzi e giovani.