En plein! Vincono Lugano e Chiasso

In Super League, i bianconeri espugnano San Gallo grazie ad una rete di Sadiku e salgono al sesto posto. In Challenge League, i rossoblù in casa rifilano cinque reti all'Aarau e rimangono a +4 dallo Sciaffusa.

Domenica felicissima, per il calcio ticinese. In Super League, terzo risultato utile consecutivo per i bianconeri di Paolo Tramezzani, che sono andati ad espugnare il campo di San Gallo con il risultato di 1-0. Decisivo il gol di Sadiku al 65'. In classifica, ora, il Lugano è sesto, a un punto dagli stessi sangallesi quinti.

In Challenge League, intanto, importante successo per il Chiasso, che al Riva IV ha travolto l'Aarau per 5-1. Dopo il gol d'apertura dell'argoviese Garat, i rossoblù sono saliti in cattedra con Said e, nella ripresa, Marzouk (doppietta), Mujic e Simic. Gli uomini di Giuseppe Scienza rimangono così a +4 dallo Sciaffusa ultimo.