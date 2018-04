"I giocatori hanno voglia di rivincita"

Domani, 14 aprile, alle 19 il Lugano ospiterà a Cornaredo il Thun in una partita valida per la 30ma giornata di Super League. La rifinitura i bianconeri l’hanno effettuata questa mattina e al termine il neoallenatore bianconero Guillermo Abascal ha incontrato i giornalisti.

Abascal, che proprio oggi festeggia i suoi 29 anni, ha quindi affermato di aver avuto una buona impressione dopo i primi 4 giorni di lavoro nel Club: "Sin dal primo giorno ho visto almeno cambiare la faccia dei giocatori. Non è una situazione semplice per loro, ma si sono impegnati al massimo, hanno un atteggiamento di chi ha voglia di rivincita, di farsi vedere e di fare punti: sono contento del lavoro fatto".

Alla domanda su che Lugano dobbiamo aspettarci in queste settimane, lo spagnolo ha ricordato che il tempo a disposizione è poco e non punta a "cambiare" i giocatori. "Ma non devo insegnare a Sabbatini, Mariani o a Ledesma come stoppare un pallone, semmai come poter arrivare nelle migliori condizioni nell’area avversaria e come non subire gol", ha aggiunto. A suo avviso, comunque, fondamentale è che "la squadra scenda in campo convinta di vincere, di fare bene e di raccogliere punti".

Per quel che concerne l'incontro di domani sera, il tecnico ha affermato che "ovviamente si lavora per vincere, per essere superiori all’avversario e per subire il minimo possibile. La cosa più importante, ripeto, è l’atteggiamento, la voglia di rivincita. Da quanto ho visto i giocatori hanno preso bene la situazione: disposti a riflettere su quello che non è andato e a introdurre le novità tattiche".

(Red)