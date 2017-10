Il Basilea sbanca Mosca

ll Basilea sbanca Mosca e può realmente ambire al passaggio del turno in Champions League grazie al successo per 2-0 maturato contro il CSKA, al termine di una partita non spettacolare ma giocata con sapienza tattica che ha issato i renani al secondo posto in solitaria. La squadra di Wicky non ha praticamente sbagliato una virgola in fase difensiva, complice il rientro di Balanta ed il ritorno alla difesa a tre, confermando il buon momento condito da 4 vittorie su 5 incontri senza nemmeno subire una rete. Quando ci si apprestava ad arrivare alla mezz'ora senza aver nemmeno visto un tiro in porta, Xhaka ha letteralmente gelato il pubblico moscovita, dopo aver capitalizzato una cavalcata solitaria con un gran destro che ha trafitto Akinfeev nell'angolino basso. Per il fratello maggiore del centrocampista rossocrociato dell'Arsenal si è trattato della prima marcatura nella massima competizione europea.

Al 53' l'illusione della compagine elvetica di essersi portata sul 2-0 con Ajeti è durata solo qualche secondo; il guardalinee ha infatti segnalato prontamente la posizione di fuorigioco dell'attaccante nel momento in cui ha soffiato il pallone a Berezutski prima di insaccarlo. Dopo essersi divorato tre gol da solo davanti al portiere, il subentrante Oberlin ha finalmente trovato il colpo del ko a tempo ormai scaduto. A rendere ancor più dolce la serata dei basilesi è stato il successo del Manchester United per 1-0 in casa del Benfica, sempre fermo a 0 punti.