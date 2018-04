"Il calcio? Pura passione "

Intervista a Christian Casanova, attaccante del Cademario: "Il pallone fa parte della mia quotidianità ed è per me impossibile tagliare questo cordone ombelicale".

di Gianluca Pusterla

Docente di educazione fisica, Christian Casanova è un attaccante che forse più di tutti merita un posto nella nostra rubrica, avendo giocato (e segnato) praticamente in tutte le categorie del calcio regionale. Un bomber, il classico numero nove vecchio stampo. Un animale da area di rigore purtroppo in via d’estinzione.

«Che cos’è per me il calcio? Pura passione. Mi ha accompagnato per tutta la vita, dalla scuola calcio del Lugano a adesso, che gioco per divertimento e tenermi in forma in Terza Lega, a Cademario. Il pallone, da tantissimi anni, fa parte della mia quotidianità ed è per me impossibile tagliare questo cordone ombelicale...».

Gli anni passano, ci conferma ridendo, ma ci spiega che la voglia di mettersi in gioco c’è sempre, di allenarsi e confrontarsi con gli altri. «Amo il contatto con la gente e mi piace il riscontro ed essere ben voluto dalle persone e dagli avversari».

Con lui ripercorriamo gli inizi di carriera. «Che emozione la prima convocazione con la maglia del Lugano, a Cornaredo. Cambiarmi nello spogliatoio sotto la tribuna vecchia. Scendere in campo per il riscaldamento. Che bello; un piccolo sogno. Non ho esordito, ma il ricordo è ancora vivo. Se mi guardo alle spalle rivedo anche gli anni, ben sette, passati al Monteceneri, più che una squadra era una vera e propria famiglia. Infine cito la bellissima avventura con il Bellinzona in Seconda Lega. Nel mio piccolo aver esordito al Comunale davanti a 2.000 persone è stato bellissimo, nonostante fossimo in Seconda. E che gioia quando segnai, con l’abbraccio dei miei compagni e quello metaforico di tutto lo stadio».

Christian - fratello di Michael, ex talento tra i pali e oggi apprezzato speaker radiofonico nonché record man - ama stare in mezzo alla gente, ma non stare al centro dell’attenzione. Quando può viaggia, visita il mondo per scoprire posti nuovi: cartoline da raccontare e conservare in un posto speciale. «Mi ritengo una persona fortunata, ho 32 anni, mi sono tolto tante soddisfazioni e nella mia vita sono riuscito a centrare quasi tutti i miei obiettivi. Ora sogno una famiglia con la mia compagna». Sarebbe sicuramente il gol più importante della vita di Christian.