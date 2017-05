Il Chiasso ottiene la Licenza III

La società Football Club Chiasso 2005 SA annuncia di aver ottenuto, in seconda istanza, la Licenza III per partecipare al Campionato di Challenge League per la prossima stagione 2017-2018. Il Club rossoblù è infatti riuscito a fornire alla Swiss Football League le garanzie finanziarie richieste. Anche il Wohlen ha ottenuto la licenza, che in prima istanza era stata negata ad entrambe le squadre e al Le Mont.

La società ringrazia sentitamente tutti coloro che sono stati vicini al Club rosso-blu in questi giorni. FC Chiasso si è messo prontamente al lavoro per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione.

(Red)