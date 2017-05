Il Chiasso pareggia col Le Mont

I momò hanno conquistato il 2-2 grazie alla doppietta di Gui contro il già retrocesso Le Mont. I rossoblù restano così all'ottavo posto in classifica.

Il Chiasso nella penultima giornata di Challenge League ottiene un 2-2 con l'ormai già retrocesso Le Mont. Gli uomoni di Ranieri si sono ritrovati per ben due volte in svantaggio, ma hanno saputo reagire bene trovando il pareggio. Con questo risultato i rossoblù confermano il loro ottavo posto in classifica.

Il Le Mont si è portato subito in vantaggio al 5' grazie alla rete di Cortelezzi. Il pareggio è arrivato al 32' dall'ivoriano Gui, ma il primo tempo è finito con i vodesi che si sono portati in vantaggio grazie al goal di Savic. Il secondo tempo ha visto il pareggio del Chiasso grazie alla seconda rete di Gui.

(Red)