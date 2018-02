Il Chiasso pareggia a Ginevra

I padroni di casa si portano subito in vantaggio dopo appena 4' di gioco con Chagas che di testa buca la porta del Chiasso. Il Servette controlla l'incontro ma il rossoblu non ci stanno e cercano il pareggio, il quale arriva al 33' con Ceesay in contropiede. Gli avversari rischiano poi di riportarsi in vantaggio colpendo la traversa ma la palla non entra.

Nel secondo periodo il Ginevra prevale sul campo mettendo spesso sotto pressione i ticinesi, i quali difendono bene e riescono anche a creare qualche occasione pericolosa. Al triplice fischio gli uomini di Mister Guillermo Abascal portano a casa un punto prezioso.

(Red)