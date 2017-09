Il Chiasso supera l'Aarau al Riva IV

Quinto risultato utile consecutivo per i rossoblù del tecnico spagnolo Guillermo Abascal, che hanno battuto gli argoviesi per 1-0 grazie a una rete di Assan Ceesay.

Il Chiasso di Guillermo Abascal non vuole saperne di fermarsi e - in barba anche alla confermata revoca di tre punti da parte della federazione - continua ad andare a punti in Challenge League. Stasera, infatti, i rossoblù hanno battuto l'Aarau per 1-0 al Riva IV, centrando il quinto risultato utile consecutivo in campionato. Mattatore della serata Assan Ceesay, che con la sua rete siglata già al sesto minuto del primo tempo ha permesso ai suoi di conquistare altri tre importantissimi punti, mettendo nel contempo ancora più in difficoltà il club argoviese. Il prossimo impegno dei sottocenerini sarà domenica, quando è prevista la trasferta a Vaduz.

(Red)