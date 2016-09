Il destino in pugno, ora viene il difficile

di Paolo Galli

«Dobbiamo tornare con i piedi per terra. Abbiamo giocato un solo incontro, in queste qualificazioni, ne restano quindi altri nove. E il prossimo, in Ungheria, si annuncia altrettanto complicato». Vladimir Petkovic si schermisce di fronte alle lodi suscitate dalla vittoria sul Portogallo, una vittoria in effetti convincente, rotonda nel risultato, finalmente prestigiosa in una partita con qualcosa in palio. Un successo simile mancava, e parecchio, alla nazionale svizzera, forse addirittura dai Mondiali sudafricani, da quell’illusorio 16 giugno 2010. Il gol di Fernandes alla Spagna, a Durban, illuse Ottmar Hitzfeld e i suoi di avere il biglietto per gli ottavi di finale in tasca. Maledetta illusione. La Svizzera poi venne battuta dal Cile e non riuscì ad andare oltre lo 0-0 con l’Honduras. Quella squadra si dimostrò immatura, ancora sfilacciata, poco gruppo, al di là del carisma e del palmares dell’allora CT.

Fiduciosi: perché...

Passati sei anni, da allora, oltre a tre grandi manifestazioni – due centrate, una (gli Europei del 2012) no –, e cambiato il selezionatore, la Svizzera ha tra le mani la possibilità di dimostrarsi, ora sì, maturata. L’esperienza vissuta in Francia, con la conseguente dose di insoddisfazione, al di là degli elogi da parte dei tifosi di manica larga, potrebbe fungere da grimaldello verso il tanto atteso cambio di marcia. Bisogna insomma far sì che le ventilate ambizioni – immutate nonostante l’occasione persa a Saint-Etienne lo scorso mese di giugno – trovino una risposta concreta, possibilmente continua. La partita giocata con il Portogallo ci ha ricordato, innanzitutto, che Petkovic è tutto fuorché un allenatore improvvisato. Una partita preparata più da allenatore di club che non da selezionatore, ben studiata, sfruttando le carte a disposizione e leggendo, al contempo, le carte in mano al tecnico avversario, il bravissimo – gli Europei “cantano” ancora – Fernando Santos. Certo, poi l’assenza di Cristiano Ronaldo, dal campo ma anche dal bordo campo, ha facilitato il compito dei rossocrociati, privi a loro volta di Shaqiri. A proposito, sarà interessante capire dove verrà inserito il folletto dello Stoke City, al rientro, in occasione del prossimo impegno, a Budapest contro l’Ungheria. Già, perché a funzionare, contro i lusitani, è stata in particolare proprio la batteria dei trequartisti, mai così disposta al sacrificio e al dinamismo. Embolo, con i suoi 19 anni, già con il peso addosso di conquistare lo Schalke, la sua nuova realtà quotidiana, martedì è stato addirittura devastante. Al suo fianco, Dzemaili e Mehmedi hanno brillato in egual misura. Ma non è una questione di singoli, o non solo. È piaciuto l’atteggiamento corale, la rabbia espressa un po’ a difesa dell’ambiente stesso – e del tecnico? – e un po’ come a volersi togliere di dosso una volta per tutte la frustrazione derivante da quella evitabile eliminazione negli ottavi di finale dei recenti Europei contro la Polonia. La fiducia arriva da quanto visto martedì, sì, ma anche dal considerare l’utilità di quei tre punti: spente certe polemiche, superata la questione Kosovo, immediatamente riconquistato il pubblico. E lanciata la fuga in vetta.

Guardinghi: perché...

Detto questo, non possiamo però dimenticare le caratteristiche storiche della nazionale svizzera, una realtà che tende ad accontentarsi di fronte a un traguardo intermedio, piuttosto che viverlo come una carica in vista di un traguardo finale. In questo senso, diamo ragione a Petkovic: la strada per la Russia è ancora lunga; e il lavoro da fare per arrivarci non manca. A Budapest intanto bisognerà trovare un modo per rimpiazzare Xhaka – il vero fuoriclasse –, espulso nel finale di partita al Sankt Jakob Park, e come detto andrà trovato un posto a Shaqiri, che sia in campo o in panchina: in un caso o nell’altro, la futura scelta di Vlado farà discutere. Dovremo poi seguire il destino di Lichtsteiner, che si avvia verso i margini della rosa juventina e che rischia quindi di essere vissuto, in nazionale, come un nuovo caso Inler. Lang e Widmer scalpitano, ma non si può proprio affermare che abbiano, entrambi, lo stesso spessore dell’attuale capitano rossocrociato. Dietro, venendo a mancare il filtro di Xhaka – al fianco di Behrami (per il quale ci mancano gli aggettivi ormai) –, potrebbe emergere qualche limite in più dei due centrali difensivi, che anche nelle partite migliori non riescono a convincerci fino in fondo. Starà anche a loro quindi cancellare questi ultimi dubbi residui.